Переобулся в воздухе. Демпартия Молдовы меняет курс в сторону России
Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» в эфире НСН заявил, что никакого двоевластия в Молдове нет.
Лидер молдавской Демократической партии Владимир Плахотнюк передал российскому вице-премьеру Дмитрию Козака предложения по изменению внешнеполитического курса Кишинева.
Напомним, Козак стал спецпредставителем по Молдавии в июле прошлого года, сменив на этом посту нынешнего главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина
Как пишет «Ъ», в правительстве были удивлены сутью инициатив, которые переориентируют антироссийскую Демпартию на Россию. Также Плахотнюк предлагает урегулировать приднестровский конфликт на основе федерализации Молдовы.
Вице-премьер Козак рекомендовал социалистам и президенту Молдавии Игорю Додону «не рассматривать никакие тайные предложения ни Владимира Плахотнюка, ни других партий».
Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в беседе с НСН заявил, что никакого двоевластия в стране нет.
«Реальная власть принадлежит большинству в парламенте, которое сформировали Партия социалистов и блок ACUM. Они назначили нового премьер-министра, председателя парламента, кабинет министров, поэтому они и есть законная власть. Если власть проявит слабость, гибкость перед режимом Плахотнюка, то они все потеряют. Все сегодня зависит от их стойкости, силы, решительности», - считает Тулянцев.
Накануне в Молдавии было проведено заседания правительств: одно — под руководством проевропейского политика Майи Санду, второе возглавлял исполняющий обязанности премьер-министра от Демократической партии Павел Филип.
Как считает общественник Тулянцев, «эти остатки олигархического режима, которые крепко засели в старых кабинетах, сегодня находятся вне закона». Об этом он заявил в эфире НСН.
«Они не согласны признавать новую легитимную власть, потому что им сейчас придется отвечать за все те бесчинства, которые они многие годы творили в Молдавии, они потеряют все свои активы. Надо отвечать за украденный миллиард, за ту бедность народа, которая сегодня есть в Молдавии, за тех, кто вынужден был уехать из страны, за тех, кто невинно сидит в тюрьме», - заключил он.
Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM по итогам февральских выборов сформировали 8 июня парламентское большинство.
В стране было сформировано правительство во главе с Майей Санду. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными и назначил врио президента вице-председателя Демпартии Павла Филипа, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября.
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