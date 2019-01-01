Переобулся в воздухе. Демпартия Молдовы меняет курс в сторону России

Лидер молдавской Демократической партии Владимир Плахотнюк передал российскому вице-премьеру Дмитрию Козака предложения по изменению внешнеполитического курса Кишинева.

Напомним, Козак стал спецпредставителем по Молдавии в июле прошлого года, сменив на этом посту нынешнего главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина

Как пишет «Ъ», в правительстве были удивлены сутью инициатив, которые переориентируют антироссийскую Демпартию на Россию. Также Плахотнюк предлагает урегулировать приднестровский конфликт на основе федерализации Молдовы.

Вице-премьер Козак рекомендовал социалистам и президенту Молдавии Игорю Додону «не рассматривать никакие тайные предложения ни Владимира Плахотнюка, ни других партий».

Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в беседе с НСН заявил, что никакого двоевластия в стране нет.

«Реальная власть принадлежит большинству в парламенте, которое сформировали Партия социалистов и блок ACUM. Они назначили нового премьер-министра, председателя парламента, кабинет министров, поэтому они и есть законная власть. Если власть проявит слабость, гибкость перед режимом Плахотнюка, то они все потеряют. Все сегодня зависит от их стойкости, силы, решительности», - считает Тулянцев.

Накануне в Молдавии было проведено заседания правительств: одно — под руководством проевропейского политика Майи Санду, второе возглавлял исполняющий обязанности премьер-министра от Демократической партии Павел Филип.