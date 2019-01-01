Угроза парламенту Молдавии: Додон проигрывает Зеленскому

Президент Молдавии Игорь Додон пригрозил парламенту страны роспуском. Как сообщает РИA Новости, он заявил, что у парламента страны есть две недели, чтобы договориться о создании парламентского большинства. В противном случае, подчеркнул Додон, он распустит его и назначит досрочные выборы. Президент сообщил, что у депутатов, которые были выбраны 24 февраля, есть два варианта: взяться за работу или отправиться на досрочные выборы.

Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в беседе с НСН объяснил, почему не стоит воспринимать серьезно заявление президента Молдавии Игоря Додона. По его мнению, глава государства тщетно пытается следовать примеру новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

«Игорь Николаевич Додон уже на финишной прямой. Совсем скоро он заканчивает свой четырехлетний срок во главе страны. Все эти годы, к сожалению, кроме угроз от Игоря Додона население ничего больше не слышало. Его сегодняшнее заявление связано с тем, что господин Зеленский в соседней стране показал, что может новоизбранный президент примерно в таких же законодательных условиях, как и Игорь Николаевич. И понятно, что население Молдавии сравнивает президентов и политиков. Додон на фоне Зеленского смотрится не совсем достойно. Мы сейчас не говорим, хороший Зеленский или плохой, стоит за ним олигарх или не стоит, каким он дальше будет», - сообщил собеседник НСН.