Угроза парламенту Молдавии: Додон проигрывает Зеленскому
Президент Молдавии Игорь Додон пригрозил парламенту страны роспуском. Как сообщает РИA Новости, он заявил, что у парламента страны есть две недели, чтобы договориться о создании парламентского большинства. В противном случае, подчеркнул Додон, он распустит его и назначит досрочные выборы. Президент сообщил, что у депутатов, которые были выбраны 24 февраля, есть два варианта: взяться за работу или отправиться на досрочные выборы.
Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в беседе с НСН объяснил, почему не стоит воспринимать серьезно заявление президента Молдавии Игоря Додона. По его мнению, глава государства тщетно пытается следовать примеру новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.
«Игорь Николаевич Додон уже на финишной прямой. Совсем скоро он заканчивает свой четырехлетний срок во главе страны. Все эти годы, к сожалению, кроме угроз от Игоря Додона население ничего больше не слышало. Его сегодняшнее заявление связано с тем, что господин Зеленский в соседней стране показал, что может новоизбранный президент примерно в таких же законодательных условиях, как и Игорь Николаевич. И понятно, что население Молдавии сравнивает президентов и политиков. Додон на фоне Зеленского смотрится не совсем достойно. Мы сейчас не говорим, хороший Зеленский или плохой, стоит за ним олигарх или не стоит, каким он дальше будет», - сообщил собеседник НСН.
Тулянцев добавил, что разница между главами Украины и Молдавии велика. По мнению эксперта, если Зеленский сразу после инаугурации начал исполнять обещания, озвученные во время предвыборной кампании, то Додон ограничивается только громкими заявлениями, за которыми не следует никаких действий.
«Разговор идет о том, что человек, который дал присягу, сразу сделал несколько реальных шагов, которые он обещал в предвыборной кампании. Если сравнивать с Игорем Николаевичем Додоном, то он совершенно не про это. Тут все наоборот. Много заявлений, много грозных речей, за которыми абсолютно ничего не следует. Также партия Додона – партия социалистов, которая позиционирует себя, как пророссийская, к сожалению. Потому что реально в Молдавии более 60% населения видят своим стратегическим партнером, другом Российскую Федерацию. Подобное поведение, так называемого пророссийского президента и партии социалистов, конечно, дискредитирует этот курс. Так вот партия социалистов, как ее называют “пропрезидентская партия”, она проголосовала практически за все решения, которые предлагала антироссийская власть. Поэтому, я думаю, что все эти заявления Игоря Додона популистские и, к большому сожалению, к реальным шагам и борьбе не приведут», - заключил Додон.
Ранее, 24 февраля, выборах в Молдавии, партия действующего президента Игоря Додона осталась в оппозиции. Партия социалистов президента Молдавии получила 31% избирателей и большинство мандатов — 31 из 101. Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в эфире НСН заявил, что поддержка президентом смешанной системы выборов помогла лидеру Демократической партии, бизнесмену Владимиру Плахотнюку попасть в парламент.
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