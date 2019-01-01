Эксперт объяснил, почему партия Плахотнюка узурпировала власть в Молдавии

В Госдуме происходящее в Молдавии сравнили с событиями в Венесуэле и назвали узурпацией власти. Такое мнение высказала вице-спикер Ольга Епифанова.

Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в беседе с НСН подтвердил мнение российского парламентария.

«Никакого двоевластия в Молдавии нет. Есть законно избранная власть, которую сформировал блок ACUM и Партия социалистов. Эту новую власть признали все международные партнеры – США, Европейский союз и Россия. То, что сегодня пытается сделать Демократическая партия и ее лидер Влад Плахотнюк, можно трактовать как узурпацию власти, попытку государственного переворота», - подчеркнул он.

По словам общественника, реальная власть в республике принадлежит большинству в парламенте, которое сформировали Партия социалистов и блок ACUM.