Эксперт объяснил, почему партия Плахотнюка узурпировала власть в Молдавии
Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» в эфире НСН подтвердил попытку узурпации власти в стране.
В Госдуме происходящее в Молдавии сравнили с событиями в Венесуэле и назвали узурпацией власти. Такое мнение высказала вице-спикер Ольга Епифанова.
Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в беседе с НСН подтвердил мнение российского парламентария.
«Никакого двоевластия в Молдавии нет. Есть законно избранная власть, которую сформировал блок ACUM и Партия социалистов. Эту новую власть признали все международные партнеры – США, Европейский союз и Россия. То, что сегодня пытается сделать Демократическая партия и ее лидер Влад Плахотнюк, можно трактовать как узурпацию власти, попытку государственного переворота», - подчеркнул он.
По словам общественника, реальная власть в республике принадлежит большинству в парламенте, которое сформировали Партия социалистов и блок ACUM.
«Они назначили нового премьер-министра, председателя парламента, кабинет министров, поэтому они и есть законная власть. Если власть проявит слабость, гибкость перед режимом Плахотнюка, то они все потеряют. Все сегодня зависит от их стойкости, силы, решительности. А вот эти остатки олигархического режима, которые крепко засели в старых кабинетах, сегодня находятся вне закона. Они не согласны признавать новую легитимную власть, потому что им сейчас придется отвечать за все те бесчинства, которые они многие годы творили в Молдавии, они потеряют все свои активы. Надо отвечать за украденный миллиард, за ту бедность народа, которая сегодня есть в Молдавии, за тех, кто вынужден был уехать из страны, за тех, кто невинно сидит в тюрьме», - заключил он.
Напомним, в Молдавии пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM создали 8 июня парламентскую коалицию и сформировали правительство. Однако Конституционный суд Молдавии опротестовал эти решения, отстранил от власти президента Игоря Додона и назначил вице-председателя Демократической партии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и досрочных выборах. Додон обвинил Демократическую партию в давлении на Конституционный суд для узурпации власти.
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