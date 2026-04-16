Вместе с тем издание The Jerusalem Post отметило, что на заседании военно-политического кабинета Израиля, которое прошло вечером 15 апреля и длилось несколько часов, не было принято решение о прекращении огня с «Хезболлой» на юге Ливана.

Более того, ряд министров в ходе прошлых заседаний заявляли, что не согласны с прекращением огня с «Хезболлой» и даже призывали к эскалации боевых действий.

Тем временем «Хезболла» не разделяет всеобщего оптимизма по поводу переговоров. Представители движения выступали категорически против их проведения, называя их «бесполезными», обвинили руководство Ливана в нарушении конституции и отвергли возможность разоружения.

Однако высокопоставленный представитель «Хезболлы» Мохамуд Комати заявил 15 апреля, что нынешние предложения о прекращении огня между «Хезболлой» и Израилем представляются серьезными, но нет уверенности, что они будут соблюдаться.

ВАШИНГТОН–МЕДИАТОР

Впрочем «Хезболле» перспектива разоружения не грозит — у Ливана нет возможностей для этого. Об этом НСН заявил эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов.

«Армия готова разоружить "Хезболлу". Другой вопрос, что такой возможности нет и сложно представить, что армия начнет воевать с "Хезболлой". Это вообще никому не нужно. Израиль идет на прямые переговоры с "Хезболлой" под давлением США. Но ясно, что несмотря на демонстрацию намерений, это ни к чему не приведет. Заключенное перемирие нарушается под различными предлогами. Израиль придерживается тактики волн. Периодически ему нужно, чтобы наступило перемирие, поскольку это время используется для отслеживания логистики "Хезболлы", для отслеживания перемещения ее лидеров. А новая эскалация позволяет уничтожать тех лидеров и подразделений "Хезболлы", которые были скрыты. Во-вторых, эскалация понемногу отдаляет "Хезболлу" от населения, поскольку люди каждый раз задумываются о том, что они оказываются в тисках регионального конфликта, в первую очередь между Ираном и Турцией. Поэтому наступает маргинализация “Хезболлы” не только в военном, но и в политическом плане. Многие союзники этого движения не согласны создавать с ней коалицию» — сказал Мардасов.