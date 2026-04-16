Передышка перед перемирием: Лидеры Ливана и Израиля встретятся впервые за 34 года
Несмотря на заявления о возможном грядущем прекращении огня между Ливаном и Израилем, российские эксперты сомневаются в деэскалации конфликта и разоружении «Хезболлы».
Переговоры лидеров Ливана и Израиля пройдут 16 апреля. Это будет первая встреча глав двух стран за 34 года. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети TruthSocial.
«Пытаемся получить небольшую передышку между Израилем и Ливаном. Прошло уже много времени с тех пор, как два лидера разговаривали, около 34 лет», — отметил он. Где именно пройдут переговоры, президент США не уточнил.
При этом первые за несколько десятилетий переговоры представителей Бейрута и Иерусалима прошли в Вашингтоне 14 апреля. В них приняли участие госсекретарь США Марко Рубио, посол Ливана в США Нада Хамаде Моавад и посол Израиля в США Йехиэль Лейтер. Во время беседы Ливан призвал к прекращению огня. Также, по всей видимости, обсуждалось разоружение ливанского шиитского движения «Хезболла», с которым ведет войну Израиль.
Ливан высоко оценил прошедшие переговоры. «Я подчеркнула целостность нашей территории и полный суверенитет государства над всей ливанской землей», — заявила Нада Хамаде Моавад. Также дипломат призвала к прекращению огня, возвращению в свои дома перемещенных лиц и принятию мер по смягчению гуманитарного кризиса.
Оптимистично настроена и израильская сторона. Так, Йехиэль Лейтер назвал прошедшие переговоры максимально успешными и выразил надежду на то, что в ближайшие недели они будут продолжены. «Сегодня мы обнаружили, что мы находимся по одну сторону баррикад. Это самое позитивное, что мы могли сделать», — подчеркнул он.
Госдеп США также назвал встречу «продуктивной». «Участники провели продуктивное обсуждение шагов, направленных на начало прямых переговоров между Израилем и Ливаном», — отмечается в заявлении ведомства. Подчеркивается, что США надеются на выход переговоров за рамки соглашения 2024 года и к заключению впоследствии «всеобъемлющего мирного соглашения».
В Вашингтоне также отметили, что Израиль имеет право на самооборону от нападений «Хезболлы», а соглашение о прекращении боевых действий должно быть достигнуто при посредничестве США. Израиль в свою очередь настаивает на «поддержке разоружения всех негосударственных террористических групп и ликвидации всей террористической инфраструктуры в Ливане», а ливанская сторона подтвердила, что должно быть полностью осуществлено на практике прекращение боевых действий, которое было объявлено еще в ноябре 2024 года.
Как сообщает издание Financial Times со ссылкой на осведомленные источники, не за горами подписание соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном. Уточняется, что оно может вступить в силу до конца текущей недели, по завершении израильской операции в городе Бинт-Джбейль (Ливан). Вместе с тем, заявил высокопоставленный чиновник в администрации Трампа, Вашингтон не требовал прекращения огня, хотя и приветствует этот шаг.
Вместе с тем издание The Jerusalem Post отметило, что на заседании военно-политического кабинета Израиля, которое прошло вечером 15 апреля и длилось несколько часов, не было принято решение о прекращении огня с «Хезболлой» на юге Ливана.
Более того, ряд министров в ходе прошлых заседаний заявляли, что не согласны с прекращением огня с «Хезболлой» и даже призывали к эскалации боевых действий.
Тем временем «Хезболла» не разделяет всеобщего оптимизма по поводу переговоров. Представители движения выступали категорически против их проведения, называя их «бесполезными», обвинили руководство Ливана в нарушении конституции и отвергли возможность разоружения.
Однако высокопоставленный представитель «Хезболлы» Мохамуд Комати заявил 15 апреля, что нынешние предложения о прекращении огня между «Хезболлой» и Израилем представляются серьезными, но нет уверенности, что они будут соблюдаться.
ВАШИНГТОН–МЕДИАТОР
Впрочем «Хезболле» перспектива разоружения не грозит — у Ливана нет возможностей для этого. Об этом НСН заявил эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов.
«Армия готова разоружить "Хезболлу". Другой вопрос, что такой возможности нет и сложно представить, что армия начнет воевать с "Хезболлой". Это вообще никому не нужно. Израиль идет на прямые переговоры с "Хезболлой" под давлением США. Но ясно, что несмотря на демонстрацию намерений, это ни к чему не приведет. Заключенное перемирие нарушается под различными предлогами. Израиль придерживается тактики волн. Периодически ему нужно, чтобы наступило перемирие, поскольку это время используется для отслеживания логистики "Хезболлы", для отслеживания перемещения ее лидеров. А новая эскалация позволяет уничтожать тех лидеров и подразделений "Хезболлы", которые были скрыты. Во-вторых, эскалация понемногу отдаляет "Хезболлу" от населения, поскольку люди каждый раз задумываются о том, что они оказываются в тисках регионального конфликта, в первую очередь между Ираном и Турцией. Поэтому наступает маргинализация “Хезболлы” не только в военном, но и в политическом плане. Многие союзники этого движения не согласны создавать с ней коалицию» — сказал Мардасов.
Хотя ситуация в Ливане сегодня напоминает замкнутый круг, путь к деэскалации все же вполне реален. Однако для того, чтобы он стал реальностью, Ливану и Израилю необходимо действовать сообща при посредничестве Вашингтона как медиатора, отметил собеседник НСН.
«Все идет к тому, что будет создана некая буферная зона, где река Литани будет разделяющей линией. Тем не менее, к северу от нее Израиль тоже пытается создать некий буфер, вынуждая население мигрировать с территории, чтобы в этом регионе разрушить всю инфраструктуру "Хезболлы". Для того, чтобы ситуация в Ливане успокоилась, приемлемый сценарий разоружения "Хезболлы" заключается в том, что армия зайдет на территорию этой буферной зоны и возьмет ее под контроль. Здесь возможны грамотные решения, но они требуют скоординированной позиции между странами и также чреваты эскалацией. И хотя возможности для деэскалации существуют, но я сомневаюсь в их реализации», — подчеркнул эксперт.
Гражданской же войны в Ливане, убежден Мардасов, ждать не стоит.
«Ситуация накалена, но гражданская война в Ливане вряд ли произойдет. Во-первых, экономический кризис, который преследует страну с 2019 года плюс кризис элит. Во-вторых, "Хезболла" обессилена, она может сопротивляться на земле, но проводить какие-то крупные операции ей тяжело. Также она стремительно теряет поддержку среди населения. Но если Израиль будет действовать крайне жестоко, то "Хезболла", наоборот, может использовать это для мобилизации своей поддержки», — подытожил он.
Горячие новости
- На станции Туапсе повреждена контактная сеть на фоне атаки БПЛА
- Передышка перед перемирием: Лидеры Ливана и Израиля встретятся впервые за 34 года
- Франция отменила арест задержанного на пути из России судна Deyna
- В Южно-Сахалинске возбудили дело из-за случаев кишечной инфекции в детсадах
- Развожаев заявил об уничтожении 19 дронов, атаковавших Севастополь
- Песков: Москва сожалеет о решении Молдавии выйти из СНГ
- Россию назвали «ковчегом» продовольственной безопасности на фоне войны в Иране
- «Вегас Голден Найтс» выиграл Тихоокеанский дивизион НХЛ
- Останина поддержала погашение ипотеки для многодетных семей за счет бюджета
- В России предложили ввести аналог «Пушкинской карты» для пенсионеров