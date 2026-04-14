Поддержка Израиля может обернуться рисками для Украины

Поддержка Киевом США и Израиля в ближневосточном конфликте может привести к росту угроз для Украины, в том числе из-за потенциала иранского вооружения. Такое мнение в разговоре с aif.ru высказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников.

По его оценке, участие украинской стороны на стороне антииранской коалиции фактически делает ее участником конфликта.

Он считает, что при таком развитии событий Украина может оказаться в зоне риска, поскольку иранские высокоточные средства способны поражать цели на всей ее территории.

Иванников также отметил, что решение Киева поддержать США и Израиль может вызвать негативную реакцию в странах Ближнего Востока. По его словам, это способно усилить недоверие не только со стороны Ирана, но и среди арабского населения региона, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
