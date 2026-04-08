Политолог назвал условие прекращения огня между Израилем и «Хезболлой»

Прекращение огня между Израилем и движением «Хезболла» возможно только в случае остановки обстрелов со стороны группировки. Об этом заявил востоковед Евгений Сатановский в беседе с «ФедералПресс».

По его словам, Израиль не ведет боевые действия против официальных властей Ливана, а противостоит именно «Хезболле».

В этой связи, отметил эксперт, дальнейшее развитие ситуации напрямую зависит от действий самой группировки: при прекращении атак конфликт может быть остановлен.

Сатановский также скептически оценил заявления президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости распространить режим перемирия на Ливан. Он указал, что влияние Парижа на ситуацию в стране ограничено, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ПеремириеСШАИран

Горячие новости

Все новости

партнеры