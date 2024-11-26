ВСУ дважды ударили ракетами ATACMS по объектам в Курской области
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за три дня дважды ударили дальнобойными западными ракетами по объектам в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным ведомства, 23 ноября по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400 в районе населённого пункта Лотаревка был нанесён удар пятью американскими ракетами ATACMS - три из них были сбиты, а две достигли цели, что привело к повреждению РЛС, также есть раненые среди личного состава.
Второй раз ВСУ ударили ракетами ATACMS 25 ноября. Целью был аэродром Курск-Восточный в населённом пункте Халино. Из восьми запущенных ракет семь были сбиты, одна достигла цели - её осколками были легко ранены двое военнослужащих, незначительные повреждения получили объекты инфраструктуры.
«Министерство обороны Российской Федерации контролирует обстановку, ответные действия готовятся», - говорится в сообщении.
Ранее в Белом доме впервые признали, что США дали Украине разрешение на удары ракетами ATACMS вглубь России, сообщает RT.
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