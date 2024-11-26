США подтвердили разрешение Украине на использование ракет ATACMS против России
Официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер подтвердил, что американские власти дали Украине разрешение использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по российской территории.
Райдер сообщил, что эта мера стала частью изменения в политике США и направлена на поддержание украинской обороны.
Он добавил, что в настоящее время удары с использованием ракет ATACMS сосредоточены на Курской области.
В понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что использование ракет оправдано необходимостью самообороны Украины. При этом Пентагон и Госдепартамент отказались комментировать заявление Кирби, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru