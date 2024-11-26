США подтвердили разрешение Украине на использование ракет ATACMS против России

Он добавил, что в настоящее время удары с использованием ракет ATACMS сосредоточены на Курской области.

В понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что использование ракет оправдано необходимостью самообороны Украины. При этом Пентагон и Госдепартамент отказались комментировать заявление Кирби, передает «Радиоточка НСН».

