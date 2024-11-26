США подтвердили разрешение Украине на использование ракет ATACMS против России

Официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер подтвердил, что американские власти дали Украине разрешение использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по российской территории.

Райдер сообщил, что эта мера стала частью изменения в политике США и направлена на поддержание украинской обороны.

ВСУ дважды ударили ракетами ATACMS по объектам в Курской области

Он добавил, что в настоящее время удары с использованием ракет ATACMS сосредоточены на Курской области.

В понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что использование ракет оправдано необходимостью самообороны Украины. При этом Пентагон и Госдепартамент отказались комментировать заявление Кирби, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
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