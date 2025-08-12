Пентагон: Урегулирование на Украине потребует обмена землями

Любой вариант мирного урегулирования ситуации вокруг Украины может потребовать взаимных уступок, в том числе — обмен территориями, и в конечном итоге не удовлетворит полностью ни одну из сторон, сообщил Fox News глава Пентагона Пит Хегсет.

Экс-помощник Буша-младшего назвал место встречи Путина и Трампа после Аляски

Отвечая на вопрос, беспокоит ли его создание прецедента в виде обмена территориями, министр обороны США сказал: «Нет, потому что это не война, начатая президентом Трампом». При этом руководитель военного ведомства указал, что причиной стала слабость предыдущих администраций Обамы и Байдена.

Ранее Трамп заявил, что намерен организовать встречу Путина и Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:РоссияУкраинаСШАПентагон

Горячие новости

Все новости

партнеры