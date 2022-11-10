Столтенберг: Не все в НАТО согласны с поддержкой Украины
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе "есть некоторые голоса, которые имеют отличное мнение» по вопросам поддержки Украины".
Конкретных членов альянса, выступающих против военной помощи Киеву, он не назвал. По мнению руководителя Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, антиукраинские «голоса» в НАТО могут принадлежать Турции и Венгрии, сообщает «Вечерняя Москва».
«В военном плане самостоятельную роль пытается играть Турция», — считает Журавлев. Политолог напомнил о пронатовских генералах, которых господин Эрдоган развешивал на фонарях после попытки военного переворота в 2016 году. Журавлев считает, что Турция находится в НАТО, скорее, по формальному признаку. При этом называть происходящее в альянсе «расколом» не стоит. Так как остальные члены военного блока с альтернативной позицией не имеют серьезного политического веса.
Журавлев также отметил, что НАТО находится почти под полным контролем Соединенных Штатов, поскольку все главные посты в организации занимают американцы. Однако есть исключения.
«Турция и Венгрия, скорее всего, против поддержки Украины. Возможно, еще какие-то малые страны. Но это все политические игры, потому что в НАТО все решают не они, а американцы», — резюмировал политолог.
Ранее в одном турецком издании был опубликован материал, посвященный «трещине в Североатлантическом альянсе». По мнению автора статьи, на потенциальный раскол в НАТО указывает готовность президента Украины Владимира Зеленского к диалогу с Россией.
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