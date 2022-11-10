Столтенберг: Не все в НАТО согласны с поддержкой Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе "есть некоторые голоса, которые имеют отличное мнение» по вопросам поддержки Украины".

Конкретных членов альянса, выступающих против военной помощи Киеву, он не назвал. По мнению руководителя Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, антиукраинские «голоса» в НАТО могут принадлежать Турции и Венгрии, сообщает «Вечерняя Москва».

«В военном плане самостоятельную роль пытается играть Турция», — считает Журавлев. Политолог напомнил о пронатовских генералах, которых господин Эрдоган развешивал на фонарях после попытки военного переворота в 2016 году. Журавлев считает, что Турция находится в НАТО, скорее, по формальному признаку. При этом называть происходящее в альянсе «расколом» не стоит. Так как остальные члены военного блока с альтернативной позицией не имеют серьезного политического веса.