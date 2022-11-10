На Украине оценили объемы помощи США после прошедших выборов

Большая часть американских граждан придерживается позиции Украины, поэтому поддержка Киева США либо останется на том же уровне, либо будет расти и после выборов. Об этом заявил глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников, сообщило агентство РИА Новости.

Зеленский надеется на сохранение помощи со стороны США после выборов

По мнению министра, помощь Киеву вплоть до победы соответствует интересам США. Он также рассказал о встречах с американскими парламентариями. Резников убежден, что помогать Украине будут как республиканцы, так и демократы.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что проведение промежуточных выборов в Конгресс США не изменило позицию Вашингтона касательно поддержки Киева. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПомощьСШАУкраина
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