На Украине оценили объемы помощи США после прошедших выборов
Большая часть американских граждан придерживается позиции Украины, поэтому поддержка Киева США либо останется на том же уровне, либо будет расти и после выборов. Об этом заявил глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников, сообщило агентство РИА Новости.
По мнению министра, помощь Киеву вплоть до победы соответствует интересам США. Он также рассказал о встречах с американскими парламентариями. Резников убежден, что помогать Украине будут как республиканцы, так и демократы.
Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что проведение промежуточных выборов в Конгресс США не изменило позицию Вашингтона касательно поддержки Киева. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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