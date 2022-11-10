На Украине оценили объемы помощи США после прошедших выборов

По мнению министра, помощь Киеву вплоть до победы соответствует интересам США. Он также рассказал о встречах с американскими парламентариями. Резников убежден, что помогать Украине будут как республиканцы, так и демократы.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что проведение промежуточных выборов в Конгресс США не изменило позицию Вашингтона касательно поддержки Киева. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

