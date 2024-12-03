Пентагон связался с Украиной по поводу удара «Орешником»
Министр обороны США Пентагона Ллойд Остин связался с украинским коллегой Рустемом Умеровым по поводу удара новейшей российской ракетой «Орешник» по заводу «Южмаш», сообщает Ura.ru со ссылкой на заявление пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.
Стороны обсудили «динамику боевых действий».
«Американский министр осудил... использование баллистической ракеты средней дальности [„Орешник“] на Украине, что знаменует собой очередную эскалацию», — указало американского военное ведомство.
Ранее президент России Владимир Путин пригрозил применить «Орешник» по целям в Киеве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Бритни Спирс официально развелась с Сэмом Асгари
- Пентагон связался с Украиной по поводу удара «Орешником»
- В США заявили, что поставят ВСУ сотни тысяч снарядов и тысячи ракет
- СМИ: Желание Трампа остановить дедолларизацию ведут к обратному эффекту
- СМИ: Правительство Франции может уйти в отставку
- Трамп пригрозил расплатой, если заложников в Газе не освободят
- Бувальцев заявил о подготовке 300 тысяч контрактников для участия в СВО
- СМИ: На границе с США обнаружили более ста детей
- В Китае журналистов из ФРГ удалили во время встречи Ван И с Бербок
- В Пентагоне оценили общий объем помощи Киеву при Байдене
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru