Пентагон связался с Украиной по поводу удара «Орешником»

Министр обороны США Пентагона Ллойд Остин связался с украинским коллегой Рустемом Умеровым по поводу удара новейшей российской ракетой «Орешник» по заводу «Южмаш», сообщает Ura.ru со ссылкой на заявление пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.

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Стороны обсудили «динамику боевых действий».

«Американский министр осудил... использование баллистической ракеты средней дальности [„Орешник“] на Украине, что знаменует собой очередную эскалацию», — указало американского военное ведомство.

Ранее президент России Владимир Путин пригрозил применить «Орешник» по целям в Киеве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: портал объясняем.рф
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