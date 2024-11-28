«По воробьям» не бьем: Путин пригрозил применить «Орешник» по целям в Киеве
Россия считает бессмысленным наносить удары гиперзвуковой ракетой «Орешник» по небольшим объектам на территории Украины, сообщил президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ в Астане.
Президент отметил, что это как «бить из пушки по воробьям». Для каждой цели на Украине у России будет свой ответ.
При этом Путин подтвердил, что Россия может использовать «Орешник» для ударов по центрам принятия решений в Киеве. На соответствующий вопрос президент заявил, что «сегодня в течение дня все возможно».
Он также сравнил удар от этой баллистической ракеты с падением метеорита, от которого образуются целые озера. По его словам, ракета поражает цели на 3-4 этажа вниз даже в укрепленных сооружениях.
Помимо этого, российский лидер заявил, что Россию уже дважды атаковали ракетами ATACMS после применения «Орешника» - ущерб минимальный, но он есть, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru