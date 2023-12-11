В Конгрессе призвали власти США склонить Зеленского к мирным переговорам
11 декабря 202305:02
Американские власти должны склонить украинского лидера Владимира Зеленского к мирным переговорам, сообщил в соцсети X член Палаты представителей Мэтт Гетц.
По его словам, Вашингтон отправил Киеву достаточно денег. «Мы должны сказать Зеленскому, чтобы он стремился к миру», — призвал он.
Ранее глава Министерства обороны США Ллойд Остин угрожал членам Конгресса перспективой отправки их близких для участия в конфликте с Россией, если они не поддержат запрос Белого дома о новой помощи украинским властям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru