По его словам, Вашингтон отправил Киеву достаточно денег. «Мы должны сказать Зеленскому, чтобы он стремился к миру», — призвал он.

Ранее глава Министерства обороны США Ллойд Остин угрожал членам Конгресса перспективой отправки их близких для участия в конфликте с Россией, если они не поддержат запрос Белого дома о новой помощи украинским властям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

