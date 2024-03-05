Пентагон: США не используют F-35 на Украине

Соединенные Штаты не используют американские истребители F-35 на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны США.

Киев заявил о желании получить американские истребители F-35

Об этом заявил представитель американского военного ведомства.

Ранее глава Минобороны Сингапура Нг Энг Хен заявил, что Вашингтон применяет F-35 для поиска позиций систем ПВО российских войск на Украине.

Данные впоследствии передаются в страны НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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