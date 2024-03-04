В Сингапуре заявили об участии американских F-35 в миссиях на Украине

Американские истребители-бомбардировщики F-35 принимают активное участие в миссиях в небе над Украиной, заявил министр обороны Сингапура Нг Энг Хен. Его слова приводит издание Bulgarian Military.

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Глава ведомства сообщил, что США используют F-35 для выявления российских систем противовоздушной обороны. Данные впоследствии передаются в страны НАТО.

Издание напомнило, что об использовании F-35 в поддержку Украины стало известно в апреле прошлого года. Сообщения были основаны на признании американского пилота.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер ранее заявил, что Киев получит истребители F-16 в течение 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

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