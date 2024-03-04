В Сингапуре заявили об участии американских F-35 в миссиях на Украине

Глава ведомства сообщил, что США используют F-35 для выявления российских систем противовоздушной обороны. Данные впоследствии передаются в страны НАТО.

Издание напомнило, что об использовании F-35 в поддержку Украины стало известно в апреле прошлого года. Сообщения были основаны на признании американского пилота.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер ранее заявил, что Киев получит истребители F-16 в течение 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

