Пентагон: США не допустят победы России в конфликте на Украине

Американские власти не допустят победы России в конфликте вокруг Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра обороны США Ллойда Остина.

Белый дом заявил об уменьшении пакетов военной помощи Украине

По его словам, Вашингтон нацелен помогать Киеву поставками военной помощи. Глава Пентагона отметил, что США не позволит победить РФ в украинском конфликте, а палестинскому движению ХАМАС — в конфликте против Израиля.

Отмечается, что американские власти способны выполнять свои обязательства перед союзниками и направлять помощь и Израилю, и Украине.

Ранее стало известно, что у администрации США заканчиваются деньги на помощь Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: www.defense.gov / Chad McNeeley, DO
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