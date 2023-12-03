Пентагон: США не допустят победы России в конфликте на Украине

По его словам, Вашингтон нацелен помогать Киеву поставками военной помощи. Глава Пентагона отметил, что США не позволит победить РФ в украинском конфликте, а палестинскому движению ХАМАС — в конфликте против Израиля.

Отмечается, что американские власти способны выполнять свои обязательства перед союзниками и направлять помощь и Израилю, и Украине.

Ранее стало известно, что у администрации США заканчиваются деньги на помощь Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

