Пентагон: США не допустят победы России в конфликте на Украине
Американские власти не допустят победы России в конфликте вокруг Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра обороны США Ллойда Остина.
По его словам, Вашингтон нацелен помогать Киеву поставками военной помощи. Глава Пентагона отметил, что США не позволит победить РФ в украинском конфликте, а палестинскому движению ХАМАС — в конфликте против Израиля.
Отмечается, что американские власти способны выполнять свои обязательства перед союзниками и направлять помощь и Израилю, и Украине.
Ранее стало известно, что у администрации США заканчиваются деньги на помощь Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Париже состоялась акция в поддержку Донбасса
- Скончался герой песни «Батяня-комбат» генерал Солуянов
- Пентагон: США не допустят победы России в конфликте на Украине
- Певец The Weeknd пожертвовал 2,5 миллиона долларов жителям Газы
- Шольц: Германия к 2030 году будет производить 80% электроэнергии из возобновляемых источников
- СМИ: Операция Израиля против ХАМАС может продлиться год или больше
- АвтоВАЗ запустил в продажу легендарную «Ниву» с ABS и акцентом на экологию
- Двухмиллионный посетитель форума «Россия» выиграл поездку на Саяно-Шушенскую ГЭС
- Макрон: Израилю придется уточнить цели операции в Газе
- СМИ: Путин может впервые посетить выставку «Россия» на следущей неделе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru