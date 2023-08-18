Пентагон: Россия продолжает программы по разработке биооружия

Программы наступательного биологического оружия также продолжает Северная Корея. Отмечается, что это делается в нарушение обязательств в рамках конвенции о биооружии и токсинах. По данным Пентагона, Китай, Россия, КНДР и Иран, «вероятно, поддерживают знания и возможности для производства и использования традиционных патогенов и токсинов».

Утверждается, что Москва не полностью признала существование бывших советских программ, а также не предоставила доказательств их демонтажа.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что США создают компоненты биооружия рядом с границами России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

