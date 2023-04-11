Минобороны РФ: США создают компоненты биооружия рядом с границами России

По его словам, к такому выводу в Минобороны РФ пришли после опроса очевидцев и анализа мест Донецкой и Луганской народных республиках и Херсонской области, где располагались американские биологические объекты.

«У нас не остается сомнений в том, что США под прикрытием обеспечения глобальной биобезопасности проводили исследования двойного назначения», - сказал Кириллов.

Он добавил, что было проанализировано более двух тысяч различных документов, подтверждающих реализацию американцами военно-биологических проектов на территории Украины.

Ранее Кириллов заявил, что размещение США биолабораторий за пределами собственных границ представляет угрозу для целых регионов, сообщает RT.