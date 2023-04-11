Минобороны РФ: США создают компоненты биооружия рядом с границами России
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что США создают компоненты биологического оружия рядом с российскими границами, сообщает РИА Новости.
По его словам, к такому выводу в Минобороны РФ пришли после опроса очевидцев и анализа мест Донецкой и Луганской народных республиках и Херсонской области, где располагались американские биологические объекты.
«У нас не остается сомнений в том, что США под прикрытием обеспечения глобальной биобезопасности проводили исследования двойного назначения», - сказал Кириллов.
Он добавил, что было проанализировано более двух тысяч различных документов, подтверждающих реализацию американцами военно-биологических проектов на территории Украины.
Ранее Кириллов заявил, что размещение США биолабораторий за пределами собственных границ представляет угрозу для целых регионов, сообщает RT.
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