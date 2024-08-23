Пентагон разрешил Киеву контрудары американским оружием

Американские власти позволяют Украине осуществлять контрудары по территории России оружием США, сообщила во время брифинга на YouTube-канале Associated Press заместитель официального представителя Минобороны Сабрина Сингх.

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«Наша политика позволяет Украине совершать контрудары для защиты от российских атак из приграничных регионов, которые включают Курск», — сказала она. Сингх отметила, что у американского военного ведомства остаются вопросы по наступлению в Курской области.

Ранее представитель Пентагона указала, что Соединенные Штаты обеспокоены возможной эскалацией конфликта вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:Курская ОбластьУкраинаСША

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