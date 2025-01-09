Пентагон: Путин не собирается сдаваться на Украине

Американские власти будут продолжать оказывать помощь Киеву, исходя из того, что президент России Владимир Путин не намерен сдаваться, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Пентагона.

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По его словам, в связи с этим Минобороны США продолжает работать над предоставлением Украине необходимого вооружения. Министерство намерено заключить с Киевом контракты на поставки оружия в 2025 и 2026 годах.

Ранее Пентагон заявил, что возвращение победившего на выборах президента США Дональда Трампа в Белый дом не повлияет на работу Запада по обеспечению Вооруженных сил Украины оружием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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