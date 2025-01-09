Пентагон: Путин не собирается сдаваться на Украине

По его словам, в связи с этим Минобороны США продолжает работать над предоставлением Украине необходимого вооружения. Министерство намерено заключить с Киевом контракты на поставки оружия в 2025 и 2026 годах.

Ранее Пентагон заявил, что возвращение победившего на выборах президента США Дональда Трампа в Белый дом не повлияет на работу Запада по обеспечению Вооруженных сил Украины оружием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

