Пентагон заявил, что приход Трампа к власти не отразится на военной помощи Киеву

Возвращение победившего на выборах президента США Дональда Трампа в Белый дом не повлияет на работу Запада по обеспечению Вооруженных сил Украины оружием, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на заявление представителя Пентагона.

СМИ: Администрация Байдена объявит о финальном пакете помощи Украине

«В высокой степени уверен в европейских обязательствах, возможностях, опыте и выдающейся вере в миссию», — заявил он.

Отмечается, что работа по укреплению военных возможностей Киева «продолжится в том или ином виде», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее стало известно, что контактная группа утвердит потребности ВСУ до 2027 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:Дональд ТрампСШАУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры