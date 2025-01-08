Пентагон заявил, что приход Трампа к власти не отразится на военной помощи Киеву
Возвращение победившего на выборах президента США Дональда Трампа в Белый дом не повлияет на работу Запада по обеспечению Вооруженных сил Украины оружием, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на заявление представителя Пентагона.
«В высокой степени уверен в европейских обязательствах, возможностях, опыте и выдающейся вере в миссию», — заявил он.
Отмечается, что работа по укреплению военных возможностей Киева «продолжится в том или ином виде», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее стало известно, что контактная группа утвердит потребности ВСУ до 2027 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru