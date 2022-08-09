Пентагон передаст Украине ПЗРК NASAMS

Как заявил заместитель главы Минобороны США Колин Каля, это произойдет в ближайшие месяцы. При этом NASAMS не числятся в новом пакете военной помощи Украине. Однако в нем есть ракеты AMRAAM для NASAMS.

Напомним, власти США выделят Украине очередной пакет военной помощи на сумму $820 млн. В новый пакет войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, две ЗРК NASAMS, артиллерийские боеприпасы и радары.

