Пентагон передаст Украине ПЗРК NASAMS
Американские власти пообещали передать Киеву передвижные зенитно-ракетные комплексы NASAMS, сообщает РИА Новости.
Как заявил заместитель главы Минобороны США Колин Каля, это произойдет в ближайшие месяцы. При этом NASAMS не числятся в новом пакете военной помощи Украине. Однако в нем есть ракеты AMRAAM для NASAMS.
Напомним, власти США выделят Украине очередной пакет военной помощи на сумму $820 млн. В новый пакет войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, две ЗРК NASAMS, артиллерийские боеприпасы и радары.
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