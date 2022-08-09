Пентагон передаст Украине ПЗРК NASAMS

Американские власти пообещали передать Киеву передвижные зенитно-ракетные комплексы NASAMS, сообщает РИА Новости.

Склад с неиспользованными ПЗРК Javelin и NLAW обнаружили в Харьковской области

Как заявил заместитель главы Минобороны США Колин Каля, это произойдет в ближайшие месяцы. При этом NASAMS не числятся в новом пакете военной помощи Украине. Однако в нем есть ракеты AMRAAM для NASAMS.

Напомним, власти США выделят Украине очередной пакет военной помощи на сумму $820 млн. В новый пакет войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, две ЗРК NASAMS, артиллерийские боеприпасы и радары.

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:ВооружениеУкраинаПентагон
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