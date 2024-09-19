Пентагон обучал нарушающее права человека подразделение ВСУ

Министерство обороны США тренировало подразделение Вооруженных сил Украины, которое могло нарушать права человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад генерального инспектора военного ведомства.

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Из документа следует, что Пентагон мог неверно использовать выделенные средства, обучая украинское подразделение, которое могло «совершить грубое нарушение прав человека».

Это считается нарушением американского закона. Также министерство столкнулось с проблемами подотчетности оборудования, управления выделенным финансированием, обмена разведданными, информационной и физической безопасности при передаче военной помощи Украине.

Ранее глава Пентагона заявил, что конфликт на Украине завершится переговорами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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