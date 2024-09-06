Глава Пентагона заявил, что конфликт на Украине завершится переговорами
6 сентября 202418:03
Конфликт на Украине завершится за столом переговоров. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
На пресс-конференции по итогам заседания контактной группы на авиабазе Рамштайн в Германии он уточнил, что не знает, когда это произойдёт.
«Конфликт будет урегулирован за столом переговоров... Когда конкретно, предсказывать тяжело», - заключил Остин.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что противники России могут пойти на мирные переговоры после провала провокации Украины в Курской области, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава Пентагона заявил, что конфликт на Украине завершится переговорами
- США выделили новый пакет военной помощи Украине на $250 миллионов
- Израильская фигуристка не поддержала отстранение россиян от соревнований
- Телеведущая Яна Чурикова назвала ответственных артистов в России
- Суд отправил под домашний арест зампреда правительства Ивановской области
- Электричка и грузовик столкнулись в Санкт-Петербурге
- Дуров: Количество платных подписчиков Telegram достигло 10 миллионов
- Феминистка Маршенкулова пополнила список иноагентов
- Матч сборных России и Таиланда могут отменить из-за тайфуна
- Бакальчук: Заявление «Яндекса» подтвердило верность объединения Wildberries и Russ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru