Глава Пентагона заявил, что конфликт на Украине завершится переговорами

Конфликт на Украине завершится за столом переговоров. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Австрия заявила о намерении стать площадкой для переговоров по Украине

На пресс-конференции по итогам заседания контактной группы на авиабазе Рамштайн в Германии он уточнил, что не знает, когда это произойдёт.

«Конфликт будет урегулирован за столом переговоров... Когда конкретно, предсказывать тяжело», - заключил Остин.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что противники России могут пойти на мирные переговоры после провала провокации Украины в Курской области, сообщает RT.

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ФОТО: www.defense.gov / Chad McNeeley, DOD
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