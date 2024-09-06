Глава Пентагона заявил, что конфликт на Украине завершится переговорами

На пресс-конференции по итогам заседания контактной группы на авиабазе Рамштайн в Германии он уточнил, что не знает, когда это произойдёт.

«Конфликт будет урегулирован за столом переговоров... Когда конкретно, предсказывать тяжело», - заключил Остин.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что противники России могут пойти на мирные переговоры после провала провокации Украины в Курской области, сообщает RT.

