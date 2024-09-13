Райдер: У Пентагона осталось $5,9 млрд на помощь Киеву в рамках PDA
Около $6 млрд долларов осталось у Пентагона на помощь Украине в рамках программы Presidential Drawdown Authority. Об этом заявил официальный представитель ведомства Патрик Райдер, пишет РИА Новости.
«У нас осталось 5,9 миллиарда на помощь Украине... Весь объем данных средств, за исключением 100 миллионов долларов, сгорает в конце финансового года», — рассказал Райдер.
По его словам, Вашингтон продолжит выделять новые пакеты помощи Киеву. Пентагон и конгресс США работают над продлением полномочий в рамках PDA после завершения текущего финансового года.
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