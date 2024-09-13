Райдер: У Пентагона осталось $5,9 млрд на помощь Киеву в рамках PDA

Около $6 млрд долларов осталось у Пентагона на помощь Украине в рамках программы Presidential Drawdown Authority. Об этом заявил официальный представитель ведомства Патрик Райдер, пишет РИА Новости.

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«У нас осталось 5,9 миллиарда на помощь Украине... Весь объем данных средств, за исключением 100 миллионов долларов, сгорает в конце финансового года», — рассказал Райдер.

По его словам, Вашингтон продолжит выделять новые пакеты помощи Киеву. Пентагон и конгресс США работают над продлением полномочий в рамках PDA после завершения текущего финансового года.

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ФОТО: РИА Новости
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