Райдер: У Пентагона осталось $5,9 млрд на помощь Киеву в рамках PDA

«У нас осталось 5,9 миллиарда на помощь Украине... Весь объем данных средств, за исключением 100 миллионов долларов, сгорает в конце финансового года», — рассказал Райдер.

По его словам, Вашингтон продолжит выделять новые пакеты помощи Киеву. Пентагон и конгресс США работают над продлением полномочий в рамках PDA после завершения текущего финансового года.

