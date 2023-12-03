Пентагон не исключает, что Израиль может ждать стратегическое поражение в секторе Газа

Израиль ведет бои с противником в городской черте, который держит оборону в одном из самых густонаселенных районов мира, сообщает РБК со ссылкой на заявление министра обороны США Ллойда Остина.

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По его словам, израильская армия может одержать победу только в случае создания гуманитарных коридоров и обеспечения безопасности гражданских лиц. Если загонять гражданское население «в объятия врага, вы замените тактическую победу стратегическим поражением, сказал шеф Пентагона.

Как стало известно ранее, операция Израиля против ХАМАС может продлиться год или больше, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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