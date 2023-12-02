СМИ: Операция Израиля против ХАМАС может продлиться год или больше

По данным источников газеты в израильском руководстве, наиболее интенсивная фаза боевых действий может пройти в начале 2024 года. Среди целей — убийство трех высших руководителей ХАМАС.

По стратегии ЦАХАЛ израильские военные, должны сначала должны будут захватить север палестинского анклава, а затем пробиться на юг сектора.

Накануне ЦАХАЛ заявила о возобновлении боев в секторе Газа с палестинским движением ХАМАС после перемирия, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным израильских военных, 1 декабря были нанесены удары по 200 объектам радикалов.

