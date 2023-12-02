СМИ: Операция Израиля против ХАМАС может продлиться год или больше
Операция Израиля против ХАМАС может продлиться год или больше, пишет Financial Times.
По данным источников газеты в израильском руководстве, наиболее интенсивная фаза боевых действий может пройти в начале 2024 года. Среди целей — убийство трех высших руководителей ХАМАС.
По стратегии ЦАХАЛ израильские военные, должны сначала должны будут захватить север палестинского анклава, а затем пробиться на юг сектора.
Накануне ЦАХАЛ заявила о возобновлении боев в секторе Газа с палестинским движением ХАМАС после перемирия, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным израильских военных, 1 декабря были нанесены удары по 200 объектам радикалов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- АвтоВАЗ запустил в продажу легендарную «Ниву» с ABS и акцентом на экологию
- Двухмиллионный посетитель форума «Россия» выиграл поездку на Саяно-Шушенскую ГЭС
- Макрон: Израилю придется уточнить цели операции в Газе
- СМИ: Путин может впервые посетить выставку «Россия» на следущей неделе
- Средства ПВО сбили две украинские ракеты над Азовским морем
- УЕФА не включил сборную России в число участников жеребьевки Лиги наций
- Мэр Киева обвинил Зеленского в скатывании в авторитаризм
- Угрозу цунами объявили из-за землетрясения у берегов Филиппин
- Суд арестовал четверых подозреваемых в похищении девочки под Калугой
- СМИ: Китай стал лидером по числу туристов в Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru