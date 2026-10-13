Немецкий депутат Хорнауф посетит российские и белорусские города
Депутат парламента немецкой федеральной земли Бранденбург Свен Хорнауф рассказал РИА Новости, что с делегацией посетит ряд городов России и Белоруссии.
Политик представляет «Союз за социальную справедливость и разумную экономику» Сары Вагенкнехт. По его словам, поездка в Белоруссию растянется с 6 по 11 ноября. В РФ проведет первую или вторую неделю апреля 2027 года.
Делегация хочет посетить города и районы, связанные с Бранденбургом. Белорусскими побратимами муниципалитетов являются Минск, Витебск, Столин и Гродненский район. Плюс десять в России. Среди них есть Туапсе, Магнитогорск, Камышинский район Волгоградской области и Липецк.
Хорнауф уточнил, что планирует встретиться с партнерами на местах и всеми заинтересованными в контактах с немецкими городами, а также руководителями и участниками проектов в сфере спорта, культуры, религиозной жизни и работы с молодежью.
Депутат напомнил, что Витебск и Франкфурт-на-Одере поддерживали тесные связи с 1973 года, но все приостановили по инициативе ФРГ. Цель поездки — восстановить ранее существовавшие совместные инициативы. По его словам, в дальнейшем могут появиться и новые. Но в первую очередь обсудят продолжение планов, прерванных в 2022-м.
Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев говорил о планах провести бизнес-форум России, Германии и США.
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