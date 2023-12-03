СМИ: как минимум 14 человек погибли в результате обстрела лагеря в Газе

По данным агентства, дома в лагере бомбят с помощью самолетов. Среди погибших женщины и дети. Есть много пострадавших.

Как стало известно ранее, операция Израиля против ХАМАС может продлиться год или больше, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

