СМИ: как минимум 14 человек погибли в результате обстрела лагеря в Газе

Как минимум 14 человек стали жертвами обстрела армией Израиля лагеря для беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа, сообщает WAFA.

Армия Израиля заявила о возобновлении боев в секторе Газа

По данным агентства, дома в лагере бомбят с помощью самолетов. Среди погибших женщины и дети. Есть много пострадавших.

Как стало известно ранее, операция Израиля против ХАМАС может продлиться год или больше, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:ИзраильСектор Газа

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