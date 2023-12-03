СМИ: как минимум 14 человек погибли в результате обстрела лагеря в Газе
3 декабря 202306:02
Как минимум 14 человек стали жертвами обстрела армией Израиля лагеря для беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа, сообщает WAFA.
По данным агентства, дома в лагере бомбят с помощью самолетов. Среди погибших женщины и дети. Есть много пострадавших.
Как стало известно ранее, операция Израиля против ХАМАС может продлиться год или больше, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru