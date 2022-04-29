Пентагон направит на Украину боевые дроны и гаубицы
Министерство обороны США сообщило в пятницу о том, что новая серия военных поставок на Украину будет включать в себя беспилотные летательные аппараты американского производства «Феникс», радары, а также гаубицы калибром 155 мм и боеприпасы к ним, передают РИА Новости.
Как отмечается, новые поставки начнутся уже в ближайшую субботу. Технику отправят на 12 грузовых самолётах.
Представитель Пентагона сообщил также, что около ста украинских военных проходят сейчас обучение, чтобы квалифицированно управлять поступающим вооружением.
Ранее МИД России направил всем странам ноту по поводу поставок вооружений Украине.
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