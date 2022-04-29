Пентагон направит на Украину боевые дроны и гаубицы

Министерство обороны США сообщило в пятницу о том, что новая серия военных поставок на Украину будет включать в себя беспилотные летательные аппараты американского производства «Феникс», радары, а также гаубицы калибром 155 мм и боеприпасы к ним, передают РИА Новости.

Как отмечается, новые поставки начнутся уже в ближайшую субботу. Технику отправят на 12 грузовых самолётах.