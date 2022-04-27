СМИ: США могут остаться без запасов оружия из-за поставок на Украину

Агентство ссылается на военных экспертов, выступивших на слушаниях в комитете Палаты представителей по вооруженным силам. Как отметил председатель Совета по профессиональным услугам Дэвид Берто, с начала специальной военной операции России на Украине Соединенные Штаты «привели в состояние готовности» около трети всех имеющихся запасов оружия. При этом у США нет контрактов, направленных на восполнение этих запасов.

В свою очередь, экс-замминистра обороны по закупкам Эллен Лорд заявила, что Вашингтон отправил Киеву почти четверть запасов переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. Лорд назвала сложившуюся ситуацию «серьезной угрозой безопасности» США.

Ранее стало известно, что из Соединенных Штатов на Украину отправят ПЗРК Stinger, противотанковые управляемые ракетные комплексы Javelin и другое оборудование, напоминает Газета.ру. Как сообщили в Пентагоне, Киев получит новые партии военной помощи уже в апреле, отмечает РИА ФАН.

