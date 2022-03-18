Пентагон дает Киеву данные для использования против РФ

«Я бы сказал, что разведывательная информация, которой мы делимся, работа, которой мы занимаемся, чтобы поддержать украинское правительство, существенно меняет положение дел. Она точная, она своевременная, и на ее основе можно предпринимать действия. Мы считаем, что поддерживаем их таким образом, что они довольны тем, что мы предоставляем», – сказал Малтри.

По сообщению директора Агентства национальной безопасности США Пола Накасоне, Вашингтон преследует три основные цели, передавая часть собственных разведданных по Украине иностранным союзникам.

Это необходимо для «построения коалиции», вскрытия предполагаемых «операций по дезинформации», а также для поддержки операции ВС Украины.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что экономические последствия российской военной операции на Украине затронут весь мир. Последствия будут ощущаться в росте цен на товары, проблем с поставками продовольствия и топлива.

