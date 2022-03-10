Нацразведка США заявила, что Украина не разрабатывает биологическое оружие

Глава национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что у Украины нет биологического оружия. По ее словам, помощь в сфере исследований оказывалась со стороны Соединённых Штатов только в контексте биозащиты.

Отвечая на вопросы законодателей на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США Хейнс отметила, что на Украине работают более 12 биолабораторий, которые занимаются обеспечением «биологической безопасноти».

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Также, по её словам, Украина не преследует цель по созданию биологического или ядерного оружия. «Мы не видели этому доказательств», — цитирует главу американской разведки ТАСС.

Ранее в Минобороны России рассказали, что обнаружили на Украине сеть из более чем 30 биолабораторий, работающих по программе Пентагона. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту разработки биологического оружия в этой стране.

Биолаборатории США на Украине могли заниматься коронавирусом, делая из него оружие, заявил начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаБиологическое ОружиеСША
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