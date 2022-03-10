Нацразведка США заявила, что Украина не разрабатывает биологическое оружие

Глава национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что у Украины нет биологического оружия. По ее словам, помощь в сфере исследований оказывалась со стороны Соединённых Штатов только в контексте биозащиты.

Отвечая на вопросы законодателей на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США Хейнс отметила, что на Украине работают более 12 биолабораторий, которые занимаются обеспечением «биологической безопасноти».