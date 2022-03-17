Блинкен: Экономические последствия событий на Украине затронут весь мир

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что экономические последствия российской военной операции на Украине затронут весь мир. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Блинкена, последствия будут ощущаться в росте цен на товары, проблем с поставками продовольствия и топлива.

Ранее глава Федеральной резервной системы (ФРС) США заявил, что последствия для мировой экономики и экономики США крайне неопределённые в связи с военным конфликтом на территории Украины.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

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ФОТО: facebook.com/antonyblinken
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