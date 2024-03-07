СМИ: Байден хочет увеличить расходы Пентагона

По данным агентства, при этом планируется сохранить траты на истребители пятого поколения F-35 и многоцелевые атомные подводные лодки класса «Вирджиния». Ранее в планы Белого дома на будущий финансовый год входило большее увеличение бюджета Министерства обороны, однако американская остается ограничена сделкой с Конгрессом по повышению потолка государственного долга. Из-за меньших ассигнований будет снижено число закупаемых F-35 с 83 до 70. Также будут размещены контракты на строительство шести субмарин «Вирджиния» вместо семи.

Траты Пентагона будут на 10 миллиардов долларов меньше, чем администрация рассчитывала запросить изначально. Белый дом будет просить у Конгресса 167,5 миллиарда долларов на закупку вооружений вместо 175,3 миллиарда.

Ранее стало известно, что Белый дом выделит Украине срочную помощь в $200 млн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

