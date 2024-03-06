СМИ: Белый дом выделит Украине срочную помощь в $200 млн

Соединенные Штаты намерены выделить Украине срочную помощь в размере $200 миллионов, сообщило агентство Bloomberg.

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По информации СМИ, эта сумма выделена армии США для оказания помощи Украине, но пока не использована по назначению.

На эти средства планируется закупить для Киева критические важное оборудование, артиллерию и боеприпасы. Агентство отметило, что за последнее время российские войска добились территориальных успехов.

По данным телеканала CNN, проект закона о бюджете США, в который входит пункт о передаче Киеву помощи в размере $60 миллиардов, могут принять в марте–апреле 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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