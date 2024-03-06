СМИ: Белый дом выделит Украине срочную помощь в $200 млн

По информации СМИ, эта сумма выделена армии США для оказания помощи Украине, но пока не использована по назначению.

На эти средства планируется закупить для Киева критические важное оборудование, артиллерию и боеприпасы. Агентство отметило, что за последнее время российские войска добились территориальных успехов.

По данным телеканала CNN, проект закона о бюджете США, в который входит пункт о передаче Киеву помощи в размере $60 миллиардов, могут принять в марте–апреле 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

