Пекин ответит на включение компаний Китая в пакет санкций ЕС против РФ
Китайские власти не намерены оставлять без ответа включение предприятий КНР в 20-й пакет санкций против России, принятый Евросоюзом, заявило Министерство коммерции Китая.
Там указали, что подобные односторонние ограничения без согласия Совбеза ООН являются незаконными. «Мы выражаем в связи с этим глубокое недовольство и решительный протест», — сообщили в министерстве. Ведомство напомнило, что Евросоюз своими действиями сильно подрывает отношения с Пекином и взаимное доверие.
Китайские власти отметили, что будут защищать интересы своего бизнеса, а негативные последствия от этого будут возложены на ЕС.
Евросоюз вводит запрет на проведение транзакций с участием 20 российских банков, а также в отношении четырех финансовых учреждений в третьих странах. Также ограничения предусматривают возможность для Совета ЕС ввести полный запрет на морские транспортные услуги, связанные с нефтью и нефтепродуктами из РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
