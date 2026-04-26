Трамп ждёт вердикта спецслужб, чтобы вернуться на трибуну после стрельбы

Перед началом встречи его пресс-секретарь Кэролайн Ливитт заявила: «сегодня вечером Дональд раздаст жару и будут выстрелы». Спустя несколько часов в отеле открыли огонь. Стрелок начал стрелять в фойе, его скрутили. Никто не пострадал.

Полиция оцепила здание и отогнала людей от входа. Секретная служба вывела из зала американского лидера, а также вице-президента Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио и главу Минфина Скотта Бессента. Позже всех вернули, но сам Трамп заявил, что продолжение зависит от решения силовиков. По его словам, стрелка задержали, а вечер в любом случае уже пошёл не по плану.

