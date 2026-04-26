Онищенко заявил о безопасности отдыха в РФ
Россия является самой безопасной страной для отдыха в отличие от других регионов мира, где распространяются инфекционные заболевания, сообщает ТАСС со ссылкой на академика РАН Геннадия Онищенко.
По его словам, в РФ отсутствуют опасные инфекции, а значит, нет необходимости от них прививаться. Эксперт указал, что например, в Юго-Восточной Азии распространяется холера. «Это все равно, что ехать в регион, где идут боевые действия», — сказал эпидемиолог. Он отметил, что россиянам следует внимательно подбирать места для отпуска.
Ранее беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали Туапсе 16 и 20 апреля. При этом жители Туапсе остались без информации от властей о том, что им делать в условиях нефтяных дождей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Пекин ответит на включение компаний Китая в пакет санкций ЕС против РФ
- В Хабаровске у входа в техникум развернули «автовоенкомат» для отбора в беспилотные войска
- После нефтяного дождя в Туапсе городские автомойки взвинтили цены втрое
- Стало известно о стрелке, открывшем огонь на приеме с участием Трампа
- Россияне бросают офисную работу и уходят в фермерство
- Трамп ждёт вердикта спецслужб, чтобы вернуться на трибуну после стрельбы
- СМИ: Трампа эвакуировали из-за стрельбы
- Дуров опубликовал новую песню, посвященную VPN
- Совфед: Россия может согласиться на переговоры с США и Украиной в Азербайджане