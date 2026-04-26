После нефтяного дождя в Туапсе городские автомойки взвинтили цены втрое
В Туапсе из-за обильных осадков с примесью нефтепродуктов почти все автомобили в городе покрылись битумом — вязкой чёрной жидкостью, сообщает Telegram-канал Baza.
Поток клиентов на мойки резко увеличился. Состояние прибывающих машин при этом сильно разнится: одни загрязнены лишь слегка, другие покрыты густым слоем смолы.
Если раньше мытьё машины обходилось в тысячу рублей, теперь, в зависимости от степени загрязнения и расхода химии, ценник достигает 2-3 тысяч, а то и выше.
Хозяин одной из самомоек рассказал, что битум не берут ни обычная вода, ни пена. Из-за этого пришлось срочно закупать специальное средство — антибитум. Им обильно орошают автомобиль, выжидают время и потом счищают грязь.
Ранее перелив нефтепродуктов через заграждения произошел в реке Туапсе из-за дождей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Онищенко заявил о безопасности отдыха в РФ
- После нефтяного дождя в Туапсе городские автомойки взвинтили цены втрое
- Стало известно о стрелке, открывшем огонь на приеме с участием Трампа
- Россияне бросают офисную работу и уходят в фермерство
- Трамп ждёт вердикта спецслужб, чтобы вернуться на трибуну после стрельбы
- СМИ: Трампа эвакуировали из-за стрельбы
- Дуров опубликовал новую песню, посвященную VPN
- Совфед: Россия может согласиться на переговоры с США и Украиной в Азербайджане
- Россиян начали штрафовать за демонстрацию среднего пальца
- Россиян накрыла социальная депрессия из-за экономических и социальных проблем