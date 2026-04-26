После нефтяного дождя в Туапсе городские автомойки взвинтили цены втрое

Поток клиентов на мойки резко увеличился. Состояние прибывающих машин при этом сильно разнится: одни загрязнены лишь слегка, другие покрыты густым слоем смолы.

Если раньше мытьё машины обходилось в тысячу рублей, теперь, в зависимости от степени загрязнения и расхода химии, ценник достигает 2-3 тысяч, а то и выше.

Хозяин одной из самомоек рассказал, что битум не берут ни обычная вода, ни пена. Из-за этого пришлось срочно закупать специальное средство — антибитум. Им обильно орошают автомобиль, выжидают время и потом счищают грязь.

Ранее перелив нефтепродуктов через заграждения произошел в реке Туапсе из-за дождей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

