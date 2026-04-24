Песков: Россия умеет минимизировать последствия санкций
24 апреля 202616:55
У санкций, которые были введены против России, «есть негативный эффект». Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, у Москвы есть серьёзный опыт по минимизации последствий.
«И тому, как не прерывать работу в самых различных направлениях», — подчеркнул представитель Кремля, добавив, что в России санкции считают незаконными.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва даст жёсткий ответ на 20-й пакет антироссийских санкций ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
