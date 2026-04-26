В Хабаровске у входа в техникум развернули «автовоенкомат» для отбора в беспилотные войска
Мобильный пункт отбора на военную службу по контракту разместили на территории техникума техносферной безопасности и промышленных технологий в Хабаровске, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Он представляет собой грузовик, похожий на мобильный пункт для проведения флюорографии. По словам местных жителей, в «автовоенкомате», который стоит у входа в учебное заведение, студентам предлагают подписать контракт с Минобороны для отправки в зону проведения спецоперации.
Кроме того, на фасаде здания разместили большой баннер с рекламой службы в созданных по поручению президента России Владимира Путина войсках беспилотных систем.
Студентам обещают единовременную выплату до 2,1 млн рублей, поступление в вузы без конкурса, доплаты за уничтожение военной техники противника. Колледж заявляет, что в нем готовят студентов по профильным направлениям, например «Эксплуатация беспилотных авиационных систем».
Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что комплектование российской армии военнослужащими по контракту идёт с опережением, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
