СМИ: Зеленский зол на США из-за поддержки условий России по Украине
Украинский президент Владимир Зеленский обозлился на Вашингтон из-за поддержки лидера США Дональда Трампа условий России по урегулированию конфликта, сообщает The New York Times.
По данным издания, Зеленский проявил гнев по отношению к американской стороне, которая продолжают поддерживать требования президента России Владимира Путина. Утверждается, что президент Украины ищет новых дипломатических и военных партнеров.
Кроме того, Зеленский раскритиковал планы спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа и зятя президента Джареда Кушнера посетить Москву при том, что они ни разу не были в Киеве.
Ранее стало известно, что Россия может согласиться на переговоры с США и Украиной в Азербайджане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
