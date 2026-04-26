Россияне бросают офисную работу и уходят в фермерство

Россияне в возрасте 20-27 лет стали чаще переезжать из городов в деревни, где занимаются сельским хозяйством, разводя коров, баранов, коз и кур. Наиболее популярные регионы, где процветает молодёжное фермерство, — Дагестан, Астрахань, Чувашия и Ставрополье. Молодые люди признаются, что жизнь в глубинке и единение с природой им больше по душе, чем городская суета.

Один из них - 22-летний Кирилл из Чувашии, который учится на зоотехника в вузе и разводит козлят, кур, кроликов и страусов, а также выращивает ягоды и фрукты.

34-летний Мурад из Ставропольского края ушёл в сельское хозяйство после ФСИН, где проработал около 12 лет. Ещё во время службы парень совмещал основную деятельность с фермерством, но позже решил, что хочет посвящать этому всё своё время. Он разводит крупный рогатый скот, лошадей, барашков. Молодой человек намерен развивать в регионе сельхозтуризм.

