Медведев пригрозил Западу расширением РФ, если Грузия вступит в НАТО

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил Запад о последствиях возможного вступления Грузии в НАТО.

«Опять идут разговоры о возможном приёме Грузии в НАТО. Как по заказу, начались всплески русофобии в этой стране. В Абхазии и Южной Осетии идея присоединения к России по-прежнему популярна. И вполне может быть реализована, если на то возникнут веские причины», - написал Медведев в статье для издания «Аргументы и факты».