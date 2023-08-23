Медведев пригрозил Западу расширением РФ, если Грузия вступит в НАТО

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил Запад о последствиях возможного вступления Грузии в НАТО.

«Опять идут разговоры о возможном приёме Грузии в НАТО. Как по заказу, начались всплески русофобии в этой стране. В Абхазии и Южной Осетии идея присоединения к России по-прежнему популярна. И вполне может быть реализована, если на то возникнут веские причины», - написал Медведев в статье для издания «Аргументы и факты».

Медведев: Украина может исчезнуть с политической карты мира

По его мнению, такой поворот станет «очередным позорным фиаско» для Запада и символом «катастрофической» утраты влияния.

Ранее Медведев допустил, что Украина может исчезнуть с политической карты мира, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:НАТОГрузияМедведев

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