Медведев пригрозил Западу расширением РФ, если Грузия вступит в НАТО
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил Запад о последствиях возможного вступления Грузии в НАТО.
«Опять идут разговоры о возможном приёме Грузии в НАТО. Как по заказу, начались всплески русофобии в этой стране. В Абхазии и Южной Осетии идея присоединения к России по-прежнему популярна. И вполне может быть реализована, если на то возникнут веские причины», - написал Медведев в статье для издания «Аргументы и факты».
По его мнению, такой поворот станет «очередным позорным фиаско» для Запада и символом «катастрофической» утраты влияния.
Ранее Медведев допустил, что Украина может исчезнуть с политической карты мира, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru