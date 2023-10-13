Павел Дуров объяснил отказ от блокировки Telegram-канала «Хамас»

Основатель Telegram предприниматель Павел Дуров на своей странице дал объяснения, почему Telegram-канал палестинского движения «Хамас» не заблокирован.

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Он напомнил, что в Telegram, в отличие от других приложений, пользователи получают только то, на что они специально подписались, поэтому каналы Telegram нельзя использовать для значительного усиления пропаганды.

Дуров подчеркнул, что Telegram-каналы служат источником информации для исследователей и журналистов.

По его словам, заблокировать Telegram-канал «Хамаса» несложно, однако это может привести к усугублению и без того тяжелой ситуации в секторе Газа.

Он напомнил, как на прошлой неделе в Telegram-канале «Хамаса» публиковались предупреждения мирным жителям израильского города Ашкелона о предстоящем обстреле.

Ранее Дуров анонсировал появление Stories в Telegram, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: instagram.com/durov
ТЕГИ:БлокировкаИзраильХамасПавел Дуров

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