Пашинян: Увеличение оборонного бюджета не связано с Азербайджаном
Увеличение оборонного бюджета Армении не направлено против Азербайджана. По словам премьер-министра республики Никола Пашиняна, это «не подготовка к войне, а подготовка к миру».
«Я уверен, что все наши соседи уверены, что мы не имеем каких-либо намерений нападать на кого-то и в этом смысле беспокойства вокруг реформирования нашей армии и приобретений вооружений не считаю искренними», — заявил Пашинян в парламенте страны.
Премьер уточнил, что оборонные траты Азербайджана за последние десять лет превышали расходы Армении в три раза.
В проекте бюджета Армении на 2024 год предусмотрен рост расходов на оборону на 7,3% по сравнению с 2023 годом.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко накануне после отказа премьер-министра Армении Никола Пашиняна от участия в саммите ОДКБ в Минске предложил главе армянского кабмина серьезно обдумывать шаги, которые могут быть направлены на дезинтеграцию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru