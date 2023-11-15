Лукашенко предложил Пашиняну обдумывать «шаги по дезинтеграции»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после отказа премьер-министра Армении Никола Пашиняна от участия в саммите ОДКБ в Минск предложил главе армянского кабмина серьезно обдумывать шаги, которые могут быть направлены на дезинтеграцию. Об этом заявила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, передает БЕЛТА.

Пашинян отказался от участия в саммите ОДКБ в Минске

Ранее Пашинян в беседе с Лукашенко сообщил, что не сможет принять участие в предстоящем саммите ОДКБ, который пройдет 23 ноября, напоминает РЕН ТВ.

«Исходя из своего опыта и поступков в подобных ситуациях некоторых других известных политиков, президент предложил премьер-министру Армении не торопиться, не принимать поспешных решений», — указала Эйсмонт.

По словам пресс-секретаря, Лукашенко отнесся к действиям Пашиняна спокойно, отмечает телеканал «360».

«Президент понимает, что это дело руководителя любого государства», — подчеркнула Эйсмонт.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ОДКБАрменияБелоруссияНикол ПашинянАлександр Лукашенко

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