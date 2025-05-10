Советская станция «Космос-482» упала в Индийский океан
Советская станция «Космос-482», запущенная к Венера в 1972 году, упала в Индийский океан сообщили в Роскосмосе.
Схождение аппарата с орбиты контролировала Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.
Аппарат был запущен в 1972 году для исследования планеты Венера, однако в связи с неисправностью разгонного блока станция осталась на высокой эллиптической орбите Земли и постепенно приближалась к планете.
Ранее кусок космического мусора весом в полтонны упал на деревню в Кении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Аэропорт Читы возобновил работу после ограничений из-за природного пожара
- Украина более девяти тысяч раз нарушила режим прекращения огня
- Советская станция «Космос-482» упала в Индийский океан
- Экс-замглавы Брянской области заподозрили в получении взяток через сына
- Политолог: Россия может одобрить размещение иностранных войск на Украине
- СМИ: Судебные приставы объявили в розыск певицу Анну Нетребко
- СМИ: К Курской области ВСУ перебросили наемников из западных ЧВК
- Роскачество: В РФ режим тишины распространяется и на дачи
- Захарова сравнила парад в Москве и встречу глав МИД стран ЕС во Львове
- СМИ: Продюсер Разин через суд намерен отменить завещание певца Шатунова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru