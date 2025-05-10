Советская станция «Космос-482» упала в Индийский океан

Советская станция «Космос-482», запущенная к Венера в 1972 году, упала в Индийский океан сообщили в Роскосмосе.

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Схождение аппарата с орбиты контролировала Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.

Аппарат был запущен в 1972 году для исследования планеты Венера, однако в связи с неисправностью разгонного блока станция осталась на высокой эллиптической орбите Земли и постепенно приближалась к планете.

Ранее кусок космического мусора весом в полтонны упал на деревню в Кении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: roscosmos.ru
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